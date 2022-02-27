Yıldız Asyalı'ya aşkını itiraf ettikten sonra gündeme oturan Arda Kural’dan samimi açıklama: Kızlardan günde 2 bin mektup alıyordum

Bir dönem psikolojik problemlerle boğuşan ve zorlu günleri geride bırakan yakışıklı oyuncu Arda Kural, ekranlara tekrar dönmek için harekete geçti. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ay içerisinde 14 kilo verdi. Mental ve fiziksel olarak yeniden ayağa kalktığını dile getiren Kural, yeni projelere hazır olduğunu dile getirdi. 1999 senesinde "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisiyle genç kızların hayran olduğu oyuncu, hayatı boyunca hep yalnız olduğunu dile getirdi. Öte yandan Kural, rol arkadaşı Yıldız Asyalı'ya beslediği büyük aşkı itiraf etti. İşte detaylar…