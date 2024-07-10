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Yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaç söndürüldü

İHA
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Giriş: 10.07.2024 12:49
Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan ağaca görevliler müdahale ederek yangını söndürdü.
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