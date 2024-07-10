Yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı! Etkili olan gök gürültülü sağanak sel felaketine yol açtı

Ağrı'nın Eleşkirt, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Eleşkirt ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış beraberinde yıldırım düşmesine neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu ilçede bir çoban yaralanırken, sel suları ekili arazilere ve evlere zarar verdi.

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