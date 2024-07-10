10 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı! Etkili olan gök gürültülü sağanak sel felaketine yol açtı
Ağrı'nın Eleşkirt, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Eleşkirt ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış beraberinde yıldırım düşmesine neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu ilçede bir çoban yaralanırken, sel suları ekili arazilere ve evlere zarar verdi.