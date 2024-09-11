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Yıldırım düşen evin çatısı alev alev yandı: Mahalle halkı sokağa döküldü

Yıldırım düşen evin çatısı alev alev yandı: Mahalle halkı sokağa döküldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 23:25
Bolu’da 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle çatı alev alev yanarken mahalle halkı sokağa döküldü.
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