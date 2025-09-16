Yıldırım düşen 50 yaşındaki ağaç ortadan ikiye bölündü

Afyonkarahisar’da üzerine yıldırım düşen yaklaşık 50 yaşındaki ağaç ortadan ikiye bölünürken, ağacın yandığı anlar ise bölgede koyun otlatan bir çoban tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN