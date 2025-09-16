16 Eylül 2025, Salı

Yıldırım düşen 50 yaşındaki ağaç ortadan ikiye bölündü
Yıldırım düşen 50 yaşındaki ağaç ortadan ikiye bölündü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.09.2025 11:12
Afyonkarahisar’da üzerine yıldırım düşen yaklaşık 50 yaşındaki ağaç ortadan ikiye bölünürken, ağacın yandığı anlar ise bölgede koyun otlatan bir çoban tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
