Yıldırım çarpan çocukları toprağa gömdüler! Toprağa yatırmak doğru müdahale mi?

Kayseri'de aynı yere 8 kez yıldırım düştü. Iğdır'da ise yıldırım çarpan 2 çocuk toprağa yatırılarak kurtarıldı. Peki yıldırım çarpan kişileri toprağa yatırmak doğru müdahale mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yağmur Aksu’nun konuğu olan kardiyoloji uzmanı Dr. Zakir Karadağ aktardı.

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