Yıldırım Belediyesi gençlik yatırımlarıyla örnek oluyor

Giriş: 23.08.2025 17:07
Yıldırım Belediyesi, ilçeye kazandırdığı modern kütüphaneler ve spor merkezleriyle gençlerin ilgi odağı haline geldi. AK Parti MKYK Üyeleri Hilmi Türkmen ve Ömer Serdar, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret ederek yatırımları inceledi. Gençlerle sohbet eden heyet, merkezlere tam not verdi. Başkan Oktay Yılmaz, çocuk ve gençlere öncelik vererek Yıldırım’ı geleceğe taşıdıklarını vurguladı. Kütüphanelerden bugüne kadar 1 milyon 700 bin gencin faydalandığını belirten Yılmaz, hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Ziyaretler, gençlik yatırımlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
