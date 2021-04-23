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Yılda sadece 15 gün açan ‘ağlayan gelin’ çiçeğini koparmanın cezası 80 bin TL

DHA
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Giriş: 23.04.2021 12:24
Güncelleme:23.04.2021 12:32
Muş'ta halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı. Yılda 15 gün açan nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceğini belirtti.
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