Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor: Limonun başkentinde hasat başladı

Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen ve sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat başladı. İşçilerin sabah erken saatlerde mesaiye başladığı hasatta mayer cinsi 8 TL'ye, enterdonat cinsi limonun ise 15 TL'ye kadar alıcı bulduğu belirtildi.