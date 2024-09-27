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Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor: Limonun başkentinde hasat başladı

Yılda 1 milyon tondan fazla üretiliyor: Limonun başkentinde hasat başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:53
Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen ve sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat başladı. İşçilerin sabah erken saatlerde mesaiye başladığı hasatta mayer cinsi 8 TL'ye, enterdonat cinsi limonun ise 15 TL'ye kadar alıcı bulduğu belirtildi.
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