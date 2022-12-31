31 Aralık 2022, Cumartesi
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Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava nasıl olacak?
Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki yeni yılda ve yeni haftada hava nasıl olacak? Kar geliyor mu? 2023'ün ilk günlerinde yurt genelinde hava nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan MGM hava tahmini uzmanı İlker Koç değerlendirdi.