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Yılbaşında ve 2023'ün ilk günlerinde hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 15:06
Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki yeni yılda ve yeni haftada hava nasıl olacak? Kar geliyor mu? 2023'ün ilk günlerinde yurt genelinde hava nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu’nun konuğu olan MGM hava tahmini uzmanı İlker Koç değerlendirdi.
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