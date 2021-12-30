30 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından flaş uyarı! İşte 5 günlük hava durumu
"Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından 2022'ye günler kala en çok merak edilenler arasına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava durumu tahmini uzman isimler tarafından yorumlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler dikkat çekti. Peki yılbaşında kar yağacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı.