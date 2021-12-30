Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından flaş uyarı! İşte 5 günlük hava durumu

"Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından 2022'ye günler kala en çok merak edilenler arasına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava durumu tahmini uzman isimler tarafından yorumlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler dikkat çekti. Peki yılbaşında kar yağacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı.