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Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 10:26
Son dakika haberleri… Yılbaşı öncesi güvenlik güçlerinin sahte içki operasyonları sıklaştı. İzmir'de Emniyet ekipleri çok sayıda sahte içki ele geçirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
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