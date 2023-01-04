Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar, 9 gözaltı

Beyoğlu’nda yılbaşı gecesi bir grup maganda, tabancalarla havaya 27 el ateş açıp terör estirdi. Meşale ve torpil barutlarını doldurdukları şişeleri de patlatan 9 maganda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili 3 tabancaya da el konulurken, şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandaların “daha yeni başlıyoruz” notuyla paylaştığı o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.