04 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar, 9 gözaltı

Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar, 9 gözaltı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2023 16:47
Beyoğlu’nda yılbaşı gecesi bir grup maganda, tabancalarla havaya 27 el ateş açıp terör estirdi. Meşale ve torpil barutlarını doldurdukları şişeleri de patlatan 9 maganda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili 3 tabancaya da el konulurken, şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandaların “daha yeni başlıyoruz” notuyla paylaştığı o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.
Terör estiren magandalar kamerada!
Terör estiren magandalar kamerada!
Ülkü son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü son yolculuğuna uğurlandı
4 yetim kardeşe hayırseverler sahip çıktı!
4 yetim kardeşe hayırseverler sahip çıktı!
Bursa yüksek hızlı trende sona doğru
Bursa yüksek hızlı trende sona doğru
2 kadına dehşeti yaşatan taksici meğer...
2 kadına dehşeti yaşatan taksici meğer...
İstanbul’da korkunç saldırı kamerada!
İstanbul'da korkunç saldırı kamerada!
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul’da dehşet anları!
İşte yeni memur ve emekli maaşları
İşte yeni memur ve emekli maaşları
Memur ve emekliye zam...
Memur ve emekliye zam...
Korku dolu anlar! Böyle takip etti
Korku dolu anlar! Böyle takip etti
Askeri araç kaza yaptı: 2 şehit
Askeri araç kaza yaptı: 2 şehit
Adana’da Polisten nefes kesen operasyon!
Adana’da Polisten nefes kesen operasyon!
Daha Fazla Video Göster