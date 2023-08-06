Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı'nda anız yangını çıktı. Alevler evlere doğru ilerlerken, ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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