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Yılanlı Dağı'nda anız yangını çıktı

A Haber
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Giriş: 06.08.2023 15:57
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı'nda anız yangını çıktı. Alevler evlere doğru ilerlerken, ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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