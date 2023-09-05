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Yılanların yağından geçimini sağlıyor! Yöntemini anlattı: Saç dökülmesine çare 🐍

AA
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Giriş: 05.09.2023 15:27
Irak'ın Süleymaniye'ye bağlı Dokan ilçesinin Kemçohe köyünde yaşayan Nuşirevan Abdurrahman ile Şıler Selim, evlerinde besledikleri yılanların derilerinden elde ettikleri yağlarla geçimlerini sağlıyor.
Yılan yağından geçimini sağlıyor! Saç dökülmesine... YILAN YAĞINDAN GEÇİMİNİ SAĞLIYOR! SAÇ DÖKÜLMESİNE...

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Yağından geçimini sağlıyor! Saç dökülmesine...
Yağından geçimini sağlıyor! Saç dökülmesine...
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