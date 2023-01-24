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Yılanla şovu ölümle sonuçlandı o anlar kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2023 09:01
Rusya'nın Astrahan şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Karpuz tarlasında arkadaşlarının önünde tehlikeli şov yapmaya bir çiftçi tehlikeli gösterisini canıyla ödedi. Çiftçi, küçük engerek yılanı tarafından dilinden ısırılırken, hemen hastaye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.
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