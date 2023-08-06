06 Ağustos 2023, Pazar
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Yıl 2023! Tankerlerle su taşıyorlar… İzmir yine bildiğiniz gibi
İzmir - Dikili'de bu yaz da susuzluk çilesi var. Kurban bayramından beri bazı mahallelerde su yok. Ne pet şişelere ne tankerlere para yetişiyor. Kimi çeşmeden kimi denizden su taşıyor ama taşıma suyla değirmen dönmüyor. Çözüm bulunsun diye çalınan kapılar ise sadece mazeret üretiyor.