Yıkım kararı bölge sakinlerini çileden çıkardı: 20 yıl para alındı, 10 günde çıkarın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yıllardır yaşadıkları barakaların yıkılması kararıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, CHP'li Mudanya Belediyesine tepki gösterdi. 54 hanelik alanda yaşayan yurttaşlar, bölgenin geçmişte köy idaresi tarafından kendilerine tahsis edildiğini ve uzun yıllar boyunca hem kira hem de altyapı ücretlerini ödediklerini belirtti.

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