Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! 10 ilde devam eden soruşturmalarda 309 şüpheliden 83'ü tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi. Hırsızlık ve yağmadan 152 tutuklama yapıldı. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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