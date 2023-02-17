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Yıkılan binalara ilişkin soruşturma! 10 ilde devam eden soruşturmalarda 309 şüpheliden 83'ü tutuklandı

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 15:15
Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 83'e yükseldi. Hırsızlık ve yağmadan 152 tutuklama yapıldı. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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