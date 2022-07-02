02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Yetim öğrenciler için rol model projesi
Kartal Kaymakamlığı öncülüğünde yetimlere rol model olmayı amaçlayan projenin ilk günü gerçekleşti. Çocuk evlerindeki liseli öğrenciler ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren projede keyifli anlar yaşandı.