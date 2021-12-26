Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Kartal Tibet'in üvey oğlu Üç Kuruş dizisinin yıldızı çıktı!

Geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı. Tibet'in oğlunun, şimdilerde SHOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Üç Kuruş dizisinde rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı.