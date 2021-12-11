11 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2021 21:23
Denizli Pamukkale Ünüversitesi'nde uzun süredir tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın yarın taburcu olacağı açıklandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

Usta oyuncu yarın taburcu edilecek
Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır'ın tedavisinin tamamlandığı ve yarın taburcu olacağı açıklandı
İzmir’de bitmeyen ’kötü koku’ sorunu
İzmir’de bitmeyen 'kötü koku' sorunu
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’dan sevindiren haber
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'dan sevindiren haber
Maltepe’de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Maltepe'de otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Bir parmak 4 milyona neden oldu!
Bir parmak 4 milyona neden oldu!
Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
Av tüfeğiyle ahırına giren kurtları kovaladı!
Dere yatağına düşen inek için seferber oldular
Dere yatağına düşen inek için seferber oldular
Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Deniz kenarı çöplüğe döndü
Deniz kenarı çöplüğe döndü
Şampuanlarda kimyasal madde tehlikesi!
Şampuanlarda kimyasal madde tehlikesi!
Frig Vadisi’nde Ayazini Enduro ve ATV şampiyonası
Frig Vadisi'nde Ayazini Enduro ve ATV şampiyonası
Oğlunu ziyarete gelen anne 6. Kattan böyle düştü
Oğlunu ziyarete gelen anne 6. Kattan böyle düştü
Denizli’de feci kaza!
Denizli’de feci kaza!
Daha Fazla Video Göster