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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti!

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Giriş: 16.07.2023 09:14
Güncelleme:16.07.2023 09:14
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Tanju Tuncel'den acı haber. "Yalancı Yarim", "Geniş Aile", "Dadı", "Eyvah Eyvah 2" ve "Üvey Baba" gibi sayısız projeyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.
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