Yeşilçam'ın çınarı Türker İnanoğlu'na veda! Orhan Gencebay A Haber'de anlattı

Türk sinemasının usta ismi ve Yeşilçam'ın çınarı Türker İnanoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Sanatçı Orhan Gencebay İnanoğlu’nu A Haber canlı yayınında anlattı. Gencebay, “Türker ağabeyimizi kaybettik. Türk sinemasına çok büyük emek veren büyük bir ustamızı büyüğümüzü kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Birkaç film çektik beraber. Bir tanesi Leyla ile Mecnun’du. Onun da yönetmeni rahmetli oldu. Bu filmi Gülşen hanımefendi ile çektik. Çok sevildi sayıldı çok güzel bir filmdi.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN