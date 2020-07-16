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Yeşilçam'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu: Tükür babanın yüzüne
Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırgan kadına uzaklaştırma cezası verildi. Kavgaya neden olan eski eş Çakır G., çocuğa, "Turan, babanın yüzüne tükür" dedi.