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Yeşilçam'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu: Tükür babanın yüzüne

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Giriş: 16.07.2020 14:34
Güncelleme:16.07.2020 14:44
Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırgan kadına uzaklaştırma cezası verildi. Kavgaya neden olan eski eş Çakır G., çocuğa, "Turan, babanın yüzüne tükür" dedi.
Yeşilçamda akıllara kazınan sahne gerçek oldu: Tükür babanın yüzüne YEŞİLÇAM'DA AKILLARA KAZINAN SAHNE GERÇEK OLDU: TÜKÜR BABANIN YÜZÜNE

Tükür babanın yüzüne
"Tükür babanın yüzüne"
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