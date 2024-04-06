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Yeşil sahaların kadın hakemi! Şevin Şimşek 9 yıldır sahalarda düdük çalıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 16:56
Mersin'de yaşayan 33 yaşındaki kadın futbol hakemi Şevin Şimşek, “yapamazsın” diyenlere inat yeşil sahalarda düdük çalıyor. 2015 yılından beri yeşil sahalarda olan Şimşek'in hakemlik serüvenini gelin kendisinden dinleyelim...
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Yeşil sahaların kadın hakemi!
Yeşil sahaların kadın hakemi!
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