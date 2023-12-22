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Yeşil sahada kavga: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

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Giriş: 22.12.2023 16:47
Güncelleme:22.12.2023 16:48
Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.
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