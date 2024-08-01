Yeşil altında yüksek rekolte, düşük fiyat

Şanlıurfa'da halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstığı hasadı başladı. Yüksek rekolteden memnun olan çiftçi, fiyatta ise umduğunu bulamadı. Geçen yıl kilosu 300 TL olan kırmızı fıstığın fiyatı bu yıl 200 TL'ye kadar düştü.