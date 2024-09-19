Yerin altında vagona sıkışarak can verdi!

Bolu’da kömür ocağında 37 yaşındaki İsa Ceylan bakım için girdiği madende hareket eden vagonların arasında sıkıştı. Yerin 150 metre altında iş kazası geçiren Ceylan’a yardım için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde İsa Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 37 yaşındaki Bartınlı İsa Ceylan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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