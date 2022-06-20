20 Haziran 2022, Pazartesi
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Yerel tatlar festivaline yoğun ilgi! Bozcaada’ya özgü lezzetler birbiriyle yarıştı
Bozcaada'da yöresel tatlar festivali düzenlendi. Onlarca aşçının birbirinden leziz yemeklerle katıldığı festival büyük ilgi gördü. Hem bu güzel yemekleri yapanlar hem de pişirenler memnun, yöresel tatlar festivali de adada şölene dönüştü, kadınlar hazırladıkları yemekleri tatil için gelenlere ikram ediyor.