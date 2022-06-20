Yerel tatlar festivaline yoğun ilgi! Bozcaada’ya özgü lezzetler birbiriyle yarıştı

Bozcaada'da yöresel tatlar festivali düzenlendi. Onlarca aşçının birbirinden leziz yemeklerle katıldığı festival büyük ilgi gördü. Hem bu güzel yemekleri yapanlar hem de pişirenler memnun, yöresel tatlar festivali de adada şölene dönüştü, kadınlar hazırladıkları yemekleri tatil için gelenlere ikram ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN