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Yerel mimariye uygun modern evler! İşte Doğanyol’daki afet konutları

Yerel mimariye uygun modern evler! İşte Doğanyol'daki afet konutları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 11:19
2020 Elazığ depreminin ardından Malatya Doğanyol'da inşa edilen konutlar yöresel mimarisi ile dikkat çekiyor. Konutlarla ilçe baştan aşağıya yenilendi ve 421 konut ve 106 dükkan yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay anlattı.
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Yerel mimariye uygun modern evler! İşte Doğanyol’daki afet konutları
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