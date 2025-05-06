06 Mayıs 2025, Salı
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Yerel mimariye uygun modern evler! İşte Doğanyol'daki afet konutları
2020 Elazığ depreminin ardından Malatya Doğanyol'da inşa edilen konutlar yöresel mimarisi ile dikkat çekiyor. Konutlarla ilçe baştan aşağıya yenilendi ve 421 konut ve 106 dükkan yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay anlattı.