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Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler: Dehşet anları kamerada

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Giriş: 17.12.2023 17:07
Olay, İzmit ilçesi Kemal Paşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında 2 şahıs ile kalabalık grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıya taşan olayda, 2 şahıs karşı taraftaki 4 şüpheli tarafından feci şekilde darp edildi. Yere yatırılan 2 kişi tekmelerin hedefi oldu. Hızına alamayan saldırganlar bellerindeki kemerleri çıkartarak, 2 kişiyi acımasızca dövdü. Aldığı darbeler sonucu 2 kişiden birinin hareketiz şekilde kaldığı görüldü.
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