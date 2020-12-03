Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir: Bu tip depremlerin olması beklenir

Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, "Türkiye'de bu tip orta büyüklükte depremler zaman zaman oluyor. 5 şiddetinde olması binalarda hasar oluşturabilir. Ama can kaybının olması beklenmez ama kırsal alanda kerpiç yapılarda hasar olabilir. Orta şiddetli depremler üretiyor. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi bu bölgede bu tip depremlerin olması beklenir." ifadelerini kullandı.