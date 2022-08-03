03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Yer Adana: Öz annesi sattı! Kocasının bitmeyen şiddeti hayatını kararttı!
Adana'da 16 yaşındayken öz annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satılan talihsiz kız, 10 sene önce evlendiği ve bir müddet önce boşandığı kocasından 5 sene şiddet gördüğünü, boşanmasına rağmen sürekli ölüm tehdidi aldığını ve çocuklarını göremediğini söyledi.