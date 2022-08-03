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Yer Adana: Öz annesi sattı! Kocasının bitmeyen şiddeti hayatını kararttı!

İHA
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Giriş: 03.08.2022 12:04
Adana'da 16 yaşındayken öz annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satılan talihsiz kız, 10 sene önce evlendiği ve bir müddet önce boşandığı kocasından 5 sene şiddet gördüğünü, boşanmasına rağmen sürekli ölüm tehdidi aldığını ve çocuklarını göremediğini söyledi.
Öz annesi sattı! Kocasının şiddeti hayatını kararttı!
Öz annesi sattı! Kocasının şiddeti hayatını kararttı!
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