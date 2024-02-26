Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş yine yollarda kaldı! Ekrem İmamoğlu'na isyan

İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. Metro, metrobüs ve İETT seferlerinde her gün bir başka problem yaşanırken, İstanbullu vatandaşlar adeta canından bezdi. Bunun son örneği ise Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yaşandı. Metro arıza yapınca, vatandaşlar Davutpaşa'da otobüs duraklarına akın etti. O anları kaydeden bir vatandaş ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

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