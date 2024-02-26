26 Şubat 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı vatandaş yine yollarda kaldı! Ekrem İmamoğlu'na isyan
İstanbul'da toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. Metro, metrobüs ve İETT seferlerinde her gün bir başka problem yaşanırken, İstanbullu vatandaşlar adeta canından bezdi. Bunun son örneği ise Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yaşandı. Metro arıza yapınca, vatandaşlar Davutpaşa'da otobüs duraklarına akın etti. O anları kaydeden bir vatandaş ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.