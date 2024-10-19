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Yenidoğan çetesinde adı geçen hastaneler kapatılıyor! Mağdur anne kapıları yumruklayarak isyan etti

Yenidoğan çetesinde adı geçen hastaneler kapatılıyor! Mağdur anne kapıları yumruklayarak isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 23:36
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Öte yandan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Avcılar'da ruhsatı iptal edilen özel hastanenin önünde mağdur bir anne isyan ederek, "Benim yavrum 2 ay burada yattı. 2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı buradan. 3 sefer entübe yaptılar bebeğim" ifadelerini kullandı.
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