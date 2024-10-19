Yenidoğan çetesinde adı geçen hastaneler kapatılıyor! Mağdur anne kapıları yumruklayarak isyan etti

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Öte yandan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Avcılar'da ruhsatı iptal edilen özel hastanenin önünde mağdur bir anne isyan ederek, "Benim yavrum 2 ay burada yattı. 2 kilo 400 gram ile yattı, 2 kilo 100 gramla çıktı buradan. 3 sefer entübe yaptılar bebeğim" ifadelerini kullandı.

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