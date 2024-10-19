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"Yenidoğan Çetesi" soruşturması! Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 19:27
İstanbul'da 21 bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili "yenidoğan çetesi" hakkında soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.
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Yenidoğan Çetesi soruşturması! Ruhsatı iptal olan hastane sayısı 10!
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması! Ruhsatı iptal olan hastane sayısı 10!
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