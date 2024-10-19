"Yenidoğan Çetesi" soruşturması! Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu!

İstanbul'da 21 bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili "yenidoğan çetesi" hakkında soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi.

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