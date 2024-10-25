25 Ekim 2024, Cuma
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Yenidoğan Çetesi mağduru Keskin ailesi A Haber’e konuştu
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor. O ailelerden biri de Keskin ailesi. İstanbul Esenyurt'taki özel hastanede üçüz bebekleri dünyaya gelen ailenin iki bebeği ihmaller yüzünden engelli bırakıldı. Sözde doktor Fırat Sarı bebeklerin iyi olduğu yalanıyla aileyi mağdur etti.