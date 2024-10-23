Yenidoğan Çetesi mağduru aile! Muhammed bebeğe yanlış müdahale mi yapıldı?

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce doğan Muhammed Enes bir süre yoğun bakımda kaldı ve şu an ise fizik tedavi alıyor. Mağdur olan aile yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

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