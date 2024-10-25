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"Yenidoğan çetesi" iddianamesi kabul edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 19:09
İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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Yenidoğan çetesi iddianamesi kabul edildi!
"Yenidoğan çetesi" iddianamesi kabul edildi!
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