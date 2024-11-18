"Yenidoğan Çetesi" için hesap zamanı!

Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması başladı. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken, duruşmaların beş gün süreceği öğrenildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dava öncesi son gelişmeleri aktarırken; çete üyelerinin kendilerini "doktor hatası" şeklinde savunmayı planladığını söyledi.