Yeni Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Türkiye'nin ulaşımdaki dev projelerinden biri daha hizmete giriyor. Dünyanın en uzun üçüncü Avrupa'nınsa en uzun kara yolu tüneli yeni Zigana 3 Mayıs'ta açılıyor. Tünel sayesinde mevcut güzergah 8 kilometre kısalacak. Zamandan ve akaryakıttan yıllık 139 milyon lira tasarruf sağlanacak..

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