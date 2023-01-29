29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni Zelanda'yı sel vurdu: 4 ölü! Acil durum ilan edildi

Yeni Zelanda'yı sel vurdu: 4 ölü! Acil durum ilan edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2023 12:54
Yeni Zelanda'nın kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan Yeni Zelanda Parlamento Üyesi Chloe Swarbrick, vatandaşlara gerekmedikçe seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Yeni Zelanda’yı sel vurdu!
Yeni Zelanda'yı sel vurdu!
Kavurma hırsızları başına bela oldu!
"Kavurma hırsızları" başına bela oldu!
Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde
Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde
Bolu Dağı’dan görüş 40 metreye düştü!
Bolu Dağı'dan görüş 40 metreye düştü!
16 yaşındaki kız dehşet saçtı
16 yaşındaki kız dehşet saçtı
Cenazede kan donduran olay!
Cenazede kan donduran olay!
Beklenen kar yağışı geldi
Beklenen kar yağışı geldi
İstanbul’u Geziyorum Beyoğlu’nda
İstanbul'u Geziyorum Beyoğlu'nda
CHP’nin gençleri CHP’li genci darp etti
CHP’nin gençleri CHP’li genci darp etti
Telefon bağımlılığı: Phubbing
Telefon bağımlılığı: Phubbing
Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat!
Cinsiyetsizlik tuzağına dikkat!
Müziğin altın kızı gurur veriyor
Müziğin altın kızı gurur veriyor
Daha Fazla Video Göster