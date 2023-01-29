29 Ocak 2023, Pazar
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Yeni Zelanda'yı sel vurdu: 4 ölü! Acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda'nın kuzeyinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan Yeni Zelanda Parlamento Üyesi Chloe Swarbrick, vatandaşlara gerekmedikçe seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.