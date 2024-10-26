Yeni yuvada ilk misafir Başkan Erdoğan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda yapıldı. Anahtar teslim töreni sonrası Başkan Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvasında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Erdoğan'ın sürpriz ziyareti aileye büyük mutluluk yaşattı.

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