26 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yeni yuvada ilk misafir Başkan Erdoğan!

Yeni yuvada ilk misafir Başkan Erdoğan!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2024 20:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde, TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslimi töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda yapıldı. Anahtar teslim töreni sonrası Başkan Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvasında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Erdoğan'ın sürpriz ziyareti aileye büyük mutluluk yaşattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni yuvada ilk misafir Başkan Erdoğan!
Yeni yuvada ilk misafir Başkan Erdoğan!
İşte uyuşturucu pazarlığındaki şifre!
İşte uyuşturucu pazarlığındaki şifre!
Hızını alamadu kafeye daldı!
Hızını alamadu kafeye daldı!
Şehit düşen Kander Babür’e son görev!
Şehit düşen Kander Babür'e son görev!
Bakan Işıkhan: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Bakan Işıkhan: 61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!
Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı
Doğu Karadeniz’de heyelan! İş makineleri heyelan bölgesinden ayrıldı
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
3 kadını öldürdü kirpi yuvasında yakalandı!
3 kadını öldürdü kirpi yuvasında yakalandı!
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
Yangında mahsur kalanlar battaniye açılarak kurtarıldı
52 bin dal makaron ele geçirildi
52 bin dal makaron ele geçirildi
Otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu
Otantik çay ocaklarında sobalar kuruldu
Havalar soğudu sobalar satışa çıkarıldı
Havalar soğudu sobalar satışa çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster