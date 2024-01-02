02 Ocak 2024, Salı
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Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı
Yeni yılın ilk mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Megakent'te trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde seyrediyor. Sabah trafiğinde hangi yollar kapalı? Trafik nerede durma noktasına geldi? İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.