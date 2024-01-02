02 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı

Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2024 09:24
Yeni yılın ilk mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Megakent'te trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde seyrediyor. Sabah trafiğinde hangi yollar kapalı? Trafik nerede durma noktasına geldi? İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı
Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiği! Yoğunluk yüzde 58 seviyesine ulaştı
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu
Antalya merkezli 3 ilde Kafes-27 operasyonu
Kütahya’da korkutan fabrika yangını !
Kütahya’da korkutan fabrika yangını !
Başkan Erdoğan sahaya iniyor!
Başkan Erdoğan sahaya iniyor!
İstanbul’a kar geliyor: Lapa lapa yağacak!
İstanbul'a kar geliyor: Lapa lapa yağacak!
Göçmenleri taşıyan araç polis otosuna çarptı!
Göçmenleri taşıyan araç polis otosuna çarptı!
İETT yeni yılda da aynı: 9 yaralı
İETT yeni yılda da aynı: 9 yaralı
Hemen 112’yi aradılar! Görüntüler Türkiye’den
Hemen 112’yi aradılar! Görüntüler Türkiye’den
Karla kaplı pistlerde drift
Karla kaplı pistlerde drift
Vatandaşa Siz Arap sevicisiniz diyerek yumruk atan provokatör tutuklandı
Vatandaşa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan provokatör tutuklandı
Ege’de sıcak anlar sadece A Haber’de
Ege’de sıcak anlar sadece A Haber’de
Trafik cezaları ne kadar oldu?
Trafik cezaları ne kadar oldu?
Daha Fazla Video Göster