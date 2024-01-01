Yeni yılda acı haber | Adana’da elektrikli soba faciası: 3 ölü!

Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dört kişilik bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangında anne, baba ve çocukları yaşamını yitirdi. Ailenin diğer çocuğu ise yangında ağır yaralandı. Yangının elektrik sobanın devrilmesi sonucu çıktığı düşünülüyor.

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