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Yeni yağış dalgası geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı tarih verdi | 4-8 Ocak 2024

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Giriş: 04.01.2024 10:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Doğu ve Güneydoğu illeri için kar yağışı alarmı verilirken, yurdun geri kalan kısımları için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise ülke genelinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...
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