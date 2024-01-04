Yeni yağış dalgası geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı tarih verdi | 4-8 Ocak 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yayınlanan rapora göre Doğu ve Güneydoğu illeri için kar yağışı alarmı verilirken, yurdun geri kalan kısımları için ise kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu raporunda ise ülke genelinin hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...