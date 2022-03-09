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Yeni Türkiye’nin dönüm noktası: 9 Mart 2003

A Haber
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Giriş: 09.03.2022 15:53
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan tam 19 yıl önce  9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Bu önemli günle ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Soner Yılmaz aktardı. Siirt eski Belediye Başkanı Mervan Gül, o günlerde yaşananları anlattı.
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