09 Mart 2022, Çarşamba
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Yeni Türkiye’nin dönüm noktası: 9 Mart 2003
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Bundan tam 19 yıl önce 9 Mart 2003'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Bu önemli günle ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Soner Yılmaz aktardı. Siirt eski Belediye Başkanı Mervan Gül, o günlerde yaşananları anlattı.