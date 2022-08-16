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Yeni trend hayatınıza mal olabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 15:49
Sosyal medyada yaşanan çılgınlıklar bitmek bilmiyor. Şimdi de uyurken ağız bantlama trendi başladı. Tehlikeli trendin detaylarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu ve uzman konuğu Op. Dr. Mazhar Çelikoyar aktardı.
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