16 Ağustos 2022, Salı
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Yeni trend hayatınıza mal olabilir
Sosyal medyada yaşanan çılgınlıklar bitmek bilmiyor. Şimdi de uyurken ağız bantlama trendi başladı. Tehlikeli trendin detaylarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu ve uzman konuğu Op. Dr. Mazhar Çelikoyar aktardı.