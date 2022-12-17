17 Aralık 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yeni trend fotoğrafı sanat eserine dönüştürmek! Ücretli uygulamaya kişisel veriler yükleniyor
Sosyal medyanın yeni trendi yapay zeka ile fotoğrafları adeta bir sanat eserine dönüştürmek. Bu yeni akıma rağbet gösterenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak sanatın sanallaşmasına karşı çıkanlar da var. İşte dijital fotoğraf dönüşümünde yapay zekanın işlevi.