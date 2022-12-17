Yeni trend fotoğrafı sanat eserine dönüştürmek! Ücretli uygulamaya kişisel veriler yükleniyor

Sosyal medyanın yeni trendi yapay zeka ile fotoğrafları adeta bir sanat eserine dönüştürmek. Bu yeni akıma rağbet gösterenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak sanatın sanallaşmasına karşı çıkanlar da var. İşte dijital fotoğraf dönüşümünde yapay zekanın işlevi.

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